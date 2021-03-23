В Петербурге провели более 12 тысяч тестов на коронавирус за сутки

Медики Петербурга проверили 12 150 исследований на коронавирус за прошедшие сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За прошедшую неделю петербургские врачи провели более 138 тыс. ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию, что превысило предыдущий недельный показатель на 18,2%.

Также в региональную справочную службу поступило 24 260 вызовов по вопросам, связанным с COVID-19.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.