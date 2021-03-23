В Уфе ребёнок выжил после падения из окна 12-го этажа

В Уфе мальчик выпал из окна квартиры на 12-м этаже, он госпитализирован.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Управления гражданской защиты города.

«В информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация, что из окна 12-го этажа жилого дома №13 на улице Энтузиастов выпал ребёнок. На место выехали экстренные службы города. Прибывшей бригадой скорой помощи мальчик 2015 года рождения был доставлен в больницу», — говорится в заявлении.

Как сообщает Life.ru, ребёнок находился дома без присмотра родителей. Момент его падения зафиксировала установленная на здании камера видеонаблюдения.

Врачи провели ему уже три операции. На данный момент состояние ребёнка оценивается как тяжёлое, никаких прогнозов медики не дают, сообщили в региональном Минздраве.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщал телеканал «360», в подмосковных Люберцах трёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и выжил.