В Красноярском крае произошёл пожар в реабилитационном центре

В Красноярском крае произошёл пожар в социально-реабилитационном центре для зависимых в посёлке Сорокино Манского района, в результате чего один человек погиб и трое пострадали.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, к моменту прибытия пожарных горел трёхэтажный частный жилой дом, где расположен реабилитационный центр. Из здания самостоятельно эвакуировались девять человек.

«Пожар ликвидирован в 3:00 (23:00 мск), травмированы три человека, один погиб. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Иркутске ликвидировали пожар на территории торгового центра.