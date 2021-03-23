В Красноярском крае произошёл пожар в реабилитационном центре

Короткая ссылка
В Красноярском крае произошёл пожар в социально-реабилитационном центре для зависимых в посёлке Сорокино Манского района, в результате чего один человек погиб и трое пострадали.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, к моменту прибытия пожарных горел трёхэтажный частный жилой дом, где расположен реабилитационный центр. Из здания самостоятельно эвакуировались девять человек.

«Пожар ликвидирован в 3:00 (23:00 мск), травмированы три человека, один погиб. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Иркутске ликвидировали пожар на территории торгового центра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить