В Оренбуржье отменили режим самоизоляции граждан старше 65 лет
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«Режим обязательной самоизоляции для оренбуржцев 65+ отменён. В качестве рекомендации он сохраняется для пожилых жителей области, которые не успели пройти процедуру вакцинации от COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства региона.
Отмечается, что соответствующий указ подписал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Согласно документу, по 5 апреля продлён запрет на работу ночных клубов, объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продаже напитков на розлив в объектах розничной торговли.
Ранее сообщалось, что в Югре с 1 апреля самоизоляция для пожилых и беременных станет добровольной.