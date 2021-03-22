В Подмосковье отремонтируют более 150 медучреждений
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства, ремонту подлежит 158 объектов. В них планируется провести капитальные и косметические работы.
В приоритете — ремонт 81 медицинского учреждения.
В проектах принимает участие 41 городской округ, отметила министр здравоохранения Светлана Стригункова.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения.