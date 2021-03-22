В Подмосковье отремонтируют более 150 медучреждений

В Московской области рассказали о планах по ремонту медицинских учреждений.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства, ремонту подлежит 158 объектов. В них планируется провести капитальные и косметические работы.

В приоритете — ремонт 81 медицинского учреждения.

В проектах принимает участие 41 городской округ, отметила министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения.