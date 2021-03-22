В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области зафиксировали 103 случая COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

После выздоровления выписаны 40 человек.

В инфекционных госпиталях лечение проходят 1873 пациента, дома — ещё 2769.

Также стало известно, что в Краснодарском крае зарегистрировали 124 случая COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает «Кубань 24».

Всего с начала пандемии в регионе заболели 41 343 жителя. Выписаны 36 183.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 решили проводить в торгово-развлекательных центрах Челябинска.