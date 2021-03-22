Вирусолог рассказал, нужно ли вакцинироваться после перенесённого COVID-19
- Reuters
«Я бы не рекомендовал вакцинироваться после заболевания. Эффективность естественного иммунитета достаточно велика — выше показателей, которые мы получаем от прививки, или сравнима с ними», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, после болезни или вакцинации через полгода — год уровень антител снижается, но это не значит, что нужно идти и делать прививку.
Ранее URA.RU сообщало, что вакцинацию от COVID-19 решили проводить в торгово-развлекательных центрах Челябинска.