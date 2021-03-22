Вирусолог рассказал, нужно ли вакцинироваться после перенесённого COVID-19

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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19.
Вирусолог рассказал, нужно ли вакцинироваться после перенесённого COVID-19
  • Reuters

«Я бы не рекомендовал вакцинироваться после заболевания. Эффективность естественного иммунитета достаточно велика — выше показателей, которые мы получаем от прививки, или сравнима с ними», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, после болезни или вакцинации через полгода — год уровень антител снижается, но это не значит, что нужно идти и делать прививку.

Ранее URA.RU сообщало, что вакцинацию от COVID-19 решили проводить в торгово-развлекательных центрах Челябинска.

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