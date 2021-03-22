Собаки удушили ребёнка шарфом во время игры в Подмосковье

11-летняя девочка погибла в Подмосковье от удушения шарфом во время игры с собаками.

Об этом сообщает Nation News.

По предварительным данным, девочка вышла с питомцами на прогулку. Те во время игры стали тянуть её за шарф.

Тело девочки обнаружила соседка. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть ребёнка от асфиксии, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Семья погибшей школьницы ранее не имела нареканий со стороны сотрудников органов опеки.

По данным Life.ru, родители погибшей считают произошедшее несчастным случаем. Собак приобрели в пандемию, и они всё это время жили с девочкой дружно. Животных вернули заводчице, им будут искать новый дом.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка.