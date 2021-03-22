В Москве рассказали о планах по созданию двух промышленных технопарков

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что два земельных участка на северо-востоке и юге Москвы общей площадью 2,33 га будут отданы инвесторам без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.
В Москве рассказали о планах по созданию двух промышленных технопарков
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Как передаёт НСН, такое решение было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии.

В результате в столице появятся два новых промышленных технопарка: первый будет создан в районе Южное Медведково, второй — в районе Царицыно. Площадь составит 28 тыс. и 7 тыс. кв. м соответственно.

«Совокупный объём планируемых инвестиций в рамках двух проектов превышает 1,6 млрд рублей, также будут созданы 330 рабочих мест», — сказал заммэра.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о финансовой поддержке технопарков в 2020 году.

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