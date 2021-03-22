В Москве рассказали о планах по созданию двух промышленных технопарков
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Как передаёт НСН, такое решение было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии.
В результате в столице появятся два новых промышленных технопарка: первый будет создан в районе Южное Медведково, второй — в районе Царицыно. Площадь составит 28 тыс. и 7 тыс. кв. м соответственно.
«Совокупный объём планируемых инвестиций в рамках двух проектов превышает 1,6 млрд рублей, также будут созданы 330 рабочих мест», — сказал заммэра.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о финансовой поддержке технопарков в 2020 году.