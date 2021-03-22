В Роскачестве протестировали приложения для заказа такси на смартфонах

Специалисты Роскачества провели исследование приложений для заказа такси на смартфонах.

Об этом сообщают «Известия».

Во время исследования специалисты Роскачества использовали приложения как рядовые пользователи. Всего проанализировали 22 приложения для iOS и Android, по 11 на каждую операционную систему.

Согласно результатам исследования, пятёрка лидеров почти не изменилась с 2019 года. Возглавили рейтинг лучших приложений по заказу такси «Таксовичкофф», «Яндекс Go» и «Ситимобил» на Android, а также «Яндекс Go», Maxim и «Таксовичкофф» на iOS.

Все эти приложения названы надёжными и безопасными. Однако ряд программ собирают данные о клиентах, и в пользовательском соглашении многих приложений есть пункт о передаче данных третьим лицам, что ставит под вопрос конфиденциальность персональных данных.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о критериях, на которые нужно ориентироваться потребителям при выборе товаров или услуг.