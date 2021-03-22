В Роскачестве протестировали приложения для заказа такси на смартфонах

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Специалисты Роскачества провели исследование приложений для заказа такси на смартфонах.
В Роскачестве протестировали приложения для заказа такси на смартфонах
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Во время исследования специалисты Роскачества использовали приложения как рядовые пользователи. Всего проанализировали 22 приложения для iOS и Android, по 11 на каждую операционную систему.

Согласно результатам исследования, пятёрка лидеров почти не изменилась с 2019 года. Возглавили рейтинг лучших приложений по заказу такси «Таксовичкофф», «Яндекс Go» и «Ситимобил» на Android, а также «Яндекс Go», Maxim и «Таксовичкофф» на iOS.

Все эти приложения названы надёжными и безопасными. Однако ряд программ собирают данные о клиентах, и в пользовательском соглашении многих приложений есть пункт о передаче данных третьим лицам, что ставит под вопрос конфиденциальность персональных данных.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о критериях, на которые нужно ориентироваться потребителям при выборе товаров или услуг.

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