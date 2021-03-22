Почти 100 домов остались без теплоснабжения во Владивостоке

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В Первомайском районе Владивостока 94 дома остались без отопления из-за повреждения на теплосетях, сообщили в пресс-службе «Дальневосточной генерирующей компании».

«Ремонтные бригады уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях. От теплоснабжения временно ограничены жители 94 домов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что завершить ремонт планируется до конца дня.

Ранее власти Чукотки ввели режим ЧС в селе Нунлигран, там почти все жители остались без тепла из-за аварии в 20-градусный мороз.

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