В прокуратуре рассказали подробности пожара в Саратове

Семья, в которой в результате пожара в Саратове погибли двое детей, была благополучной и не состояла на профилактическом учёте. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

«Семья благополучная, на учёте не состояла. Прокуратурой организована проверка по факту оставления несовершеннолетних детей без присмотра», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в Саратове двое детей погибли в результате пожара в квартире в многоэтажном доме.

В СК по Саратовской области заявили, что неосторожное обращение с огнём, по предварительным данным, стало причиной возгорания.