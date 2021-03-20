Обвиняемого в получении взяток новосибирского замминистра арестовали

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Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Обвиняемого в получении взяток новосибирского замминистра арестовали
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«Постановлением Октябрьского районного суда города Новосибирска от 20.03.2021 в отношении обвиняемого Ставицкого С.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть по 16 мая 2021 года», — сообщили в пресс-службе суда.

19 марта замминистра транспорта Новосибирской области был задержан по обвинению в получении взяток в размере более 1,5 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемый с октября 2019 года по декабрь 2020-го регулярно получал взятки в виде денег и «незаконного оказания услуг имущественного характера» от начальника подведомственного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

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