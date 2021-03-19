Эксперты рассказали о самых популярных в России электромобилях в феврале

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Эксперты назвали самые популярные в России электромобили. В феврале продано 75 таких машин.
Эксперты рассказали о самых популярных в России электромобилях в феврале
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Первое место в списке занял Porsche Taycan. Его купили 32 россиянина.

На второй позиции — электрокроссовер Audi e-tron (21 машина). На третьей строчке — Tesla Model 3 (12 машин).

Также в список попали Nissan Leaf, Tesla Model X, JAC iEV7S, Mercedes-Benz EQC.

С начала года в России продано 189 электрокаров, что в 5,6 раза больше, чем в январе — феврале 2020 года.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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