Эксперты рассказали о самых популярных в России электромобилях в феврале

Эксперты назвали самые популярные в России электромобили. В феврале продано 75 таких машин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Первое место в списке занял Porsche Taycan. Его купили 32 россиянина.

На второй позиции — электрокроссовер Audi e-tron (21 машина). На третьей строчке — Tesla Model 3 (12 машин).

Также в список попали Nissan Leaf, Tesla Model X, JAC iEV7S, Mercedes-Benz EQC.

С начала года в России продано 189 электрокаров, что в 5,6 раза больше, чем в январе — феврале 2020 года.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.