В Москве благоустроят остров Балчуг
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на блог мэра Сергея Собянина.
Как отметил Собянин, весной — летом должен измениться облик Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской набережных, а также примыкающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского, 1-й и 2-й Раушского переулков и Репинского сквера.
По словам мэра, Балчуг расположен в шаговой доступности от Кремля, но там местами разбиты тротуары, не хватает зелени.
Идея нового проекта — разделить Балчуг на историческую и современную части, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
«Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который мы реализуем в этом году», — добавил Собянин.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству территории у станции МЦД-2 Курьяново планируют завершить к лету 2021 года.