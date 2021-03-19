В Свердловской области вынесли приговор по делу о тройном убийстве

В Свердловской области вынесли приговор по делу об убийстве трёх человек. Обвиняемый осуждён на пожизненное заключение.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Преступление произошло в августе 2019 года в селе Тимофеево. Мужчина убил трёх своих родственников — брата, его жену и их 21-летнюю дочь.

В ходе расследования были собраны неопровержимые доказательства, обвиняемый признал свою вину, пояснив, что совершил убийство из-за длительного межличностного конфликта.

Мужчина приговорён к пожизненному сроку в колонии особого режима.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве.