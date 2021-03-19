В Свердловской области вынесли приговор по делу о тройном убийстве
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
Преступление произошло в августе 2019 года в селе Тимофеево. Мужчина убил трёх своих родственников — брата, его жену и их 21-летнюю дочь.
В ходе расследования были собраны неопровержимые доказательства, обвиняемый признал свою вину, пояснив, что совершил убийство из-за длительного межличностного конфликта.
Мужчина приговорён к пожизненному сроку в колонии особого режима.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве.