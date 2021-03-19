Эксперт оценил возможный вред поддельных масок для здоровья

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов оценил возможный вред поддельных масок для здоровья.

«В этом разобраться может только специалист, более того, с использованием специальных технических средств. Безусловно, использование поддельных и недоброкачественных медицинских изделий вызывает самые опасные последствия, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в первую очередь специалисты проверяют пакет документов, который прилагается к конкретному грузу. Глубокая экспертиза качества технически невозможна.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.