В Татарстане возбудили дело по факту обрушения кровли в школе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Дело возбудили по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность» в отношении пока неустановленных лиц. Расследование взято на контроль в прокуратуре, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.
Инцидент произошёл в понедельник, 15 марта. В селе Сюрда Арского района Татарстана обрушилась кровля школы 1970 года постройки. В результате происшествия никто не пострадал.
По предварительным данным, кровля обрушилась из-за ветхости постройки.
Ранее сообщалось, что в Башкирии возбудили уголовное дело по факту обрушения потолка в школе деревни Самарского отделения совхоза Абзелиловского района.