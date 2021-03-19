В Татарстане возбудили дело по факту обрушения кровли в школе

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В Татарстане по требованию прокурора Арского района возбудили уголовное дело по факту обрушения кровли в школе в селе Сюрда.
В Татарстане возбудили дело по факту обрушения кровли в школе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Дело возбудили по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность» в отношении пока неустановленных лиц. Расследование взято на контроль в прокуратуре, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

Инцидент произошёл в понедельник, 15 марта. В селе Сюрда Арского района Татарстана обрушилась кровля школы 1970 года постройки. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, кровля обрушилась из-за ветхости постройки.

Ранее сообщалось, что в Башкирии возбудили уголовное дело по факту обрушения потолка в школе деревни Самарского отделения совхоза Абзелиловского района.

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