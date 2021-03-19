В аппарате кабмина будет создано управление экспертизы и планирования

При аппарате правительства России будет создано управление экспертизы и планирования.

«Правительство перестроит работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью. Для этого в структуре аппарата будет создано управление экспертизы и планирования. Формирование нового подразделения поможет упорядочить систему обратной связи по прорабатываемым правительством решениям», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что управление также позволит обеспечить планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, вовлечение экспертов в работу по национальным целям развития и нацпроектам.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.