В Удмуртии избран новый глава ЦИК

По результатам тайного голосования Вениамин Соломенников избран на должность председателя ЦИК Удмуртии. Его кандидатуру ранее предложила ЦИК России, члены избирательной комиссии региона поддержали это решение единогласно.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Удмуртии.

«Такой объём задач не мог быть реализован без слаженной и чёткой работы со стороны Центральной избирательной комиссии Удмуртии. Все прошедшие избирательные кампании были проведены вами профессионально, в соответствии с действующим законодательством», — отметил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Ранее Соломенников занимал должность уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике.

2 марта ИА «Удмуртия» сообщало, что Виктор Кушко занял пост уполномоченного по правам человека в Удмуртии.