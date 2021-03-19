В Удмуртии избран новый глава ЦИК

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По результатам тайного голосования Вениамин Соломенников избран на должность председателя ЦИК Удмуртии. Его кандидатуру ранее предложила ЦИК России, члены избирательной комиссии региона поддержали это решение единогласно.
В Удмуртии избран новый глава ЦИК
  • ©пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Удмуртии.

«Такой объём задач не мог быть реализован без слаженной и чёткой работы со стороны Центральной избирательной комиссии Удмуртии. Все прошедшие избирательные кампании были проведены вами профессионально, в соответствии с действующим законодательством», — отметил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Ранее Соломенников занимал должность уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике.

2 марта ИА «Удмуртия» сообщало, что Виктор Кушко занял пост уполномоченного по правам человека в Удмуртии.

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