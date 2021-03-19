Стартовал второй этап Международной зимней исторической школы РИО

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В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовал второй этап Международной зимней исторической школы Российского исторического общества (РИО). Он будет проходить до 21 марта.
Стартовал второй этап Международной зимней исторической школы РИО
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Об этом сообщает «Российская газета».

Участниками станут 100 иностранных студентов, ещё 5 тыс. присоединятся в онлайн-формате.

«Проект Российского исторического общества и Казанского федерального университета по проведению цикла международных исторических школ для иностранных студентов стартовал в декабре 2020 года и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов», — заявили в пресс-службе РИО.

Программа зимней школы посвящена теме «Россия и мир». Запланированы встречи с ведущими историками страны, дискуссии и проектная работа в группах, экскурсии по историческим местам и музеям Елабуги, научно-образовательные и культурные проекты.

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