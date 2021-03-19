Стартовал второй этап Международной зимней исторической школы РИО

В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовал второй этап Международной зимней исторической школы Российского исторического общества (РИО). Он будет проходить до 21 марта.

Об этом сообщает «Российская газета».

Участниками станут 100 иностранных студентов, ещё 5 тыс. присоединятся в онлайн-формате.

«Проект Российского исторического общества и Казанского федерального университета по проведению цикла международных исторических школ для иностранных студентов стартовал в декабре 2020 года и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов», — заявили в пресс-службе РИО.

Программа зимней школы посвящена теме «Россия и мир». Запланированы встречи с ведущими историками страны, дискуссии и проектная работа в группах, экскурсии по историческим местам и музеям Елабуги, научно-образовательные и культурные проекты.