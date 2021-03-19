Эксперты оценили средний возраст автопарка в России
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По оценке специалистов, средний возраст европейского автопарка достигает 11,5 года. Среди стран Европы самый молодой парк легковых машин оказался в Люксембурге (6,5 года), Великобритании (восемь лет) и Австрии (8,3 года).
Самые старые автомобили зарегистрированы в странах Восточной Европы. В Литве средний возраст машин оценивается в 16,8 года, в Эстонии — в 16,7 года, в Румынии — в 16,5 года.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.