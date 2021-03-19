Эксперты оценили средний возраст автопарка в России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» заявили, что средний возраст парка легковых автомобилей в России на начало 2021 года составлял 13,9 года.

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке специалистов, средний возраст европейского автопарка достигает 11,5 года. Среди стран Европы самый молодой парк легковых машин оказался в Люксембурге (6,5 года), Великобритании (восемь лет) и Австрии (8,3 года).

Самые старые автомобили зарегистрированы в странах Восточной Европы. В Литве средний возраст машин оценивается в 16,8 года, в Эстонии — в 16,7 года, в Румынии — в 16,5 года.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.