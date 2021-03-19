Число преступлений в России снизилось на 5% за первые два месяца года

За первые два месяца 2021 года количество преступлений в России снизилось на 5,5%, сообщает пресс-служба МВД.

«Анализ статистических сведений о состоянии преступности в Российской Федерации в январе — феврале 2021 года свидетельствует о снижении общего количества зарегистрированных преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число уменьшилось на 5,5%», — говорится в сообщении.

Число грабежей сократилось на четверть, разбоев — на 18%. В частности, стало меньше разбоев (на 20%) и грабежей (на 42%) в парках, на улицах и в других общественных местах.

Общее число краж упало почти на 10%, а квартирных краж и похищений транспорта стало меньше на 33% и 42% соответственно.

Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их соучастии, снизилось на 18,8%. На 5,3% меньше совершено уголовно наказуемых деяний лицами в состоянии алкогольного опьянения и на 12,3% — в состоянии наркотического опьянения.

В отчётном периоде на 3,5% уменьшилось число незаконных деяний в семейно-бытовой сфере, в том числе на 6,2% стало меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 8% — средней тяжести и на 8,8% — лёгкого вреда здоровью.

Ранее начальник столичного главка МВД Олег Баранов сообщил, что в Москве за последние пять лет число убийств сократилось на 37%.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что общее количество преступлений в Подмосковье также снизилось за прошедший год.