В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тверской области зарегистрировали 110 случаев инфицирования COVID-19 за сутки. Выписаны 123 человека.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 36 135 жителей, 33 933 из них выздоровели.

Также стало известно, что в Томской области за последние 24 часа выявлено 48 случаев заболевания COVID-19, передаёт vtomske.ru со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 31 030 человек. Выздоровели 29 746, в том числе 67 — за последние сутки.

Ранее сообщалось, что Курганская область получит дополнительные 13,8 млн рублей на лекарства от COVID-19 для пациентов, которые получают медпомощь амбулаторно.