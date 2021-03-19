Психолог рассказал, как сохранить работоспособность при недосыпах

Короткая ссылка
Психолог-консультант, психофизиолог Центра конфликтологии и коррекции стресса Михаил Писакин рассказал о секретах хорошего самочувствия при недосыпах.
Психолог рассказал, как сохранить работоспособность при недосыпах
  • © MAURO FERMARIELLO / SCIENCE PHOTO LIBRARY
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

«Если человек не выспался или сон не принёс облегчение, а работать надо, то трудовое время нужно разбить на периоды: утренний — до 10:00, дневной — до 14:00 и вечерний — до 21:00. В каждом из этих временных промежутков возникает разная потребность в сне. Утром и днём необходимо найти время, чтобы поспать примерно 45 минут. В вечерний или ночной период сон необязателен», — рассказал специалист.

По его словам, следует чаще массировать линию от переносицы до подзатылочных ямок, пальцами растирая этот участок примерно пять-десять раз. Кроме того, не стоит увлекаться употреблением кофе, а воды нужно пить как можно больше.

Ранее Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить