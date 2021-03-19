Психолог рассказал, как сохранить работоспособность при недосыпах

Психолог-консультант, психофизиолог Центра конфликтологии и коррекции стресса Михаил Писакин рассказал о секретах хорошего самочувствия при недосыпах.

Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

«Если человек не выспался или сон не принёс облегчение, а работать надо, то трудовое время нужно разбить на периоды: утренний — до 10:00, дневной — до 14:00 и вечерний — до 21:00. В каждом из этих временных промежутков возникает разная потребность в сне. Утром и днём необходимо найти время, чтобы поспать примерно 45 минут. В вечерний или ночной период сон необязателен», — рассказал специалист.

По его словам, следует чаще массировать линию от переносицы до подзатылочных ямок, пальцами растирая этот участок примерно пять-десять раз. Кроме того, не стоит увлекаться употреблением кофе, а воды нужно пить как можно больше.

Ранее Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.