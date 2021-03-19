Автоэксперт рассказал о пользе видеорегистратора

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Автомобильный эксперт, ведущий автомобильной программы «Минтранс» Вячеслав Субботин высказал мнение, что в дальних поездках видеорегистратор является незаменимым гаджетом для водителя.
Автоэксперт рассказал о пользе видеорегистратора
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире радиостанции Sputnik.

«Видеорегистратор — это крайне необходимая вещь, это твоя безопасность. Это элемент доказательной базы. В случае аварии сразу понятно, что с тобой произошло и как произошло, если ты невиновен, то ты предъявляешь видео и можешь быть спокоен», — сказал Субботин.

По его словам, в некоторых странах Европы использование подобных устройств уже ограничили.

«На моём автомобиле, на котором я езжу далеко, у меня всегда висит видеорегистратор. Пока это разрешено в России, надо вешать регистратор. В Европе уже не везде можно пользоваться ими, поскольку это вторжение в частную жизнь окружающих», — отметил автоэксперт.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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