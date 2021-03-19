Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших достигло 29 115, из них выписаны 26 262.
Также стало известно, что в Пермском крае за сутки выявили 132 случая COVID-19, передаёт kp.ru.
Общее число заболевших составляет 49 775. Всего в больницах проходят лечение 825 пациентов.
Ранее сообщалось, что Курганская область получит дополнительные 13,8 млн рублей на лекарства от COVID-19 для пациентов, которые получают медпомощь амбулаторно.