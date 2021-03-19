Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Во Владимирской области зарегистрировали 73 случая инфицирования COVID-19 за сутки. Выздоровели 58 человек.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших достигло 29 115, из них выписаны 26 262.

Также стало известно, что в Пермском крае за сутки выявили 132 случая COVID-19, передаёт kp.ru.

Общее число заболевших составляет 49 775. Всего в больницах проходят лечение 825 пациентов.

Ранее сообщалось, что Курганская область получит дополнительные 13,8 млн рублей на лекарства от COVID-19 для пациентов, которые получают медпомощь амбулаторно.