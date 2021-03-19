В Удмуртии выделили около 450 млн рублей на оснащение ряда госпиталей

На оснащение центров для пациентов с коронавирусом в Удмуртии в 2020 году выделили почти 450 млн рублей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

«Всего в пик заболеваемости осенью 2020 года в Удмуртии работало 14 центров для больных с COVID-19 с общим коечным фондом 2752 койки. Благодаря слаженной работе всех заинтересованных министерств и ведомств республики этот коечный фонд за короткое время был полностью оснащён всем необходимым оборудованием — на эти цели было направлено более 449,9 млн рублей», — сказал министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.