В Удмуртии выделили около 450 млн рублей на оснащение ряда госпиталей

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На оснащение центров для пациентов с коронавирусом в Удмуртии в 2020 году выделили почти 450 млн рублей.
В Удмуртии выделили около 450 млн рублей на оснащение ряда госпиталей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

«Всего в пик заболеваемости осенью 2020 года в Удмуртии работало 14 центров для больных с COVID-19 с общим коечным фондом 2752 койки. Благодаря слаженной работе всех заинтересованных министерств и ведомств республики этот коечный фонд за короткое время был полностью оснащён всем необходимым оборудованием — на эти цели было направлено более 449,9 млн рублей», — сказал министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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