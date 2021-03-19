В Татарстане рассказали о ситуации с коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Всего в республике зарегистрировано 18 927 случаев инфицирования COVID-19.

Выздоровели за весь период 15 712 человек, в том числе 85 — за минувшие сутки.

Также стало известно, что в Кировской области за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 102 человек, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Выздоровели за сутки 200 жителей. Лечение на дому проходят 2774 пациента, в больницах — 1832.

Ранее сообщалось, что Курганская область получит дополнительные 13,8 млн рублей на лекарства от COVID-19 для пациентов, которые получают медпомощь амбулаторно.