В Татарстане рассказали о ситуации с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные федерального оперштаба.
Всего в республике зарегистрировано 18 927 случаев инфицирования COVID-19.
Выздоровели за весь период 15 712 человек, в том числе 85 — за минувшие сутки.
Также стало известно, что в Кировской области за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 102 человек, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Выздоровели за сутки 200 жителей. Лечение на дому проходят 2774 пациента, в больницах — 1832.
Ранее сообщалось, что Курганская область получит дополнительные 13,8 млн рублей на лекарства от COVID-19 для пациентов, которые получают медпомощь амбулаторно.