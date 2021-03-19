В Омской области за сутки выявили ещё 104 случая коронавируса

Короткая ссылка
За минувшие сутки в Омской области обнаружили ещё 104 случая коронавирусной инфекции.
В Омской области за сутки выявили ещё 104 случая коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Уточняется, что из них 74 пациента лечатся дома.

С марта 2020 года в Омской области насчитали 42 673 случая COVID-19.

34 004 человека выздоровели, из них 201 — за последние сутки.

Умерли 1284 пациента, четверо — за сутки.

Больше всего заболевших в Омске — 73 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить