В Омской области за сутки выявили ещё 104 случая коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на данные регионального Минздрава.
Уточняется, что из них 74 пациента лечатся дома.
С марта 2020 года в Омской области насчитали 42 673 случая COVID-19.
34 004 человека выздоровели, из них 201 — за последние сутки.
Умерли 1284 пациента, четверо — за сутки.
Больше всего заболевших в Омске — 73 человека.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.