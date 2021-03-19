В Омской области за сутки выявили ещё 104 случая коронавируса

За минувшие сутки в Омской области обнаружили ещё 104 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Уточняется, что из них 74 пациента лечатся дома.

С марта 2020 года в Омской области насчитали 42 673 случая COVID-19.

34 004 человека выздоровели, из них 201 — за последние сутки.

Умерли 1284 пациента, четверо — за сутки.

Больше всего заболевших в Омске — 73 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.