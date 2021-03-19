Диетолог рассказала о небезопасных свойствах орехов

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Диетолог Мария Шубина рассказала, что некоторые виды орехов могут принести вред здоровью человека.
Диетолог рассказала о небезопасных свойствах орехов
  • Pixabay

«Если говорить об опасности орехов, то на первое место я бы поставила арахис, или земляной орех, как его ещё называют, так как нередко он содержит афлатоксин: это токсин, вырабатываемый плесневыми грибами, которыми часто заражён арахис. Он опасен тем, что является канцерогеном, он может вызывать задержку развития у людей и снижать защитные силы организма, тем самым делая его более чувствительным к инфекции», — указала Шубина в беседе с телеканалом «Звезда».

Она уточнила, что миндаль может представлять опасность, потому что является одним «из самых частых аллергенов среди орехов, а макадамия — потому что это самый жирный и самый калорийный из всех видов орехов.

Шубина также назвала самые полезные, по её мнению, орехи: это грецкие орехи, кешью и фундук.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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