В Новосибирске начата проверка по факту нападения бойцовской собаки на ребёнка

В Новосибирске следователи начали доследственную проверку по факту нападения бойцовской собаки на девятилетнего мальчика в подъезде одного из жилых домов.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл 16 марта в подъезде жилого дома на улице Краузе. Сообщается, что питбуль без намордника вцепился ребёнку в ногу. Собака была на поводке, однако его хозяйка не смогла справиться с ней. Мальчику самому удалось вырваться и убежать. Родители ребёнка отвезли его в травмпункт.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка.