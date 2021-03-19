В Подмосковье подвели итоги уборки снега с трасс

Пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль» сообщила, что с проходящих через Подмосковье федеральных трасс за зиму вывезли около одного миллиона кубометров снега.

Об этом информирует телеканал «360».

С мостов Подмосковья вывезли в 15 раз больше снега, чем прошлой зимой — 53 тыс. куб. м.

На участке трассы М7 «Волга» с 15-го по 37-й км с начала марта уже собрали 7 тыс. куб. м снега.

Также специалисты вместе с подрядными организациями осматривают мосты и путепроводы на дефекты, которые могут увеличиться в период паводков и привести к аварийным ситуациям. Все повреждения тут же ликвидируют. Кроме того, проводится очистка водосбросных сооружений.

По сообщениям агентства URA.RU, движение по региональным и межмуниципальным дорогам Тюменской области ограничат на период паводка. Запрет коснётся большегрузов.