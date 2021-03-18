Коллектив RT получил спецприз СЖР «За профессиональное мастерство»

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Творческий коллектив RT стал лауреатом специальной награды Союза журналистов России «За профессиональное мастерство» в рамках премии «Золотое перо России».
Коллектив RT получил спецприз СЖР «За профессиональное мастерство»
  • © RT

Торжественная церемония награждения прошла в Центре международной торговли.

Премия «Золотое перо России», учреждённая Союзом журналистов России, присуждается ежегодно за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении.

Сегодня награждение проходило по шести номинациям. Всего лауреатами премии стали 28 журналистов и два творческих коллектива СМИ.

В сентябре 2020 года проморолики RT получили девять наград премии «Медиабренд».

В 2019 году RT завоевал главный приз премии «Медиабренд» в двух категориях, в 2018 году — в четырёх. Телеканал также является обладателем специальной награды, присуждённой в рамках ежегодной премии Союза журналистов России «Золотое перо» и «Премии Рунета». RT — единственный российский телеканал, девятикратно номинированный на престижную международную премию Emmy.

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