СК проводит проверку по факту массовой гибели пеликанов в Дагестане

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СК России проводит проверку по факту массовой гибели в Дагестане около 40 кудрявых пеликанов, которые занесены в Красную книгу.
СК проводит проверку по факту массовой гибели пеликанов в Дагестане
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по республике.

В среду, 17 марта, специалисты Каспийского природоохранного центра обнаружили около 40 мёртвых кудрявых пеликанов.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.

В декабре в Дагестане специалисты Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ) и Росрыболовства проводили проверку по факту гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря.

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