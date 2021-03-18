СК проводит проверку по факту массовой гибели пеликанов в Дагестане
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по республике.
В среду, 17 марта, специалисты Каспийского природоохранного центра обнаружили около 40 мёртвых кудрявых пеликанов.
В настоящее время следователи проводят доследственную проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.
В декабре в Дагестане специалисты Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ) и Росрыболовства проводили проверку по факту гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря.