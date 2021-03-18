В Нижегородской области семь отделений в больницах закрыты на карантин из-за COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав.
Уточняется, что в нижегородской Городской клинической больнице №12 Сормовского района на карантине находятся кардиологическое и пульмонологическое отделения.
Также карантин действует в хирургическом отделении и отделении реанимации в Лысковской ЦРБ и в отделении ПСО, кардиологическом и неврологическом отделениях Арзамасской ЦРБ.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.