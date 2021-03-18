В Нижегородской области семь отделений в больницах закрыты на карантин из-за COVID-19

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Семь отделений в больницах Нижегородской области закрыты на карантин из-за коронавируса по состоянию на 18 марта.
В Нижегородской области семь отделений в больницах закрыты на карантин из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что в нижегородской Городской клинической больнице №12 Сормовского района на карантине находятся кардиологическое и пульмонологическое отделения.

Также карантин действует в хирургическом отделении и отделении реанимации в Лысковской ЦРБ и в отделении ПСО, кардиологическом и неврологическом отделениях Арзамасской ЦРБ.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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