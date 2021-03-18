В Томске назвали зоны возможного подтопления в период весенних паводков

Заммэра Томска Вячеслав Черноус сообщил, что подтоплению в период весеннего половодья подвержены 28 территорий города. Возможная площадь подтопления оценивается в 1,6 га.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Из 28 подверженных подтоплению участков 15 находятся в Ленинском районе, по четыре — в Октябрьском и Советском, пять — в Кировском.

«13 при этом из 28 подвержены риску затопления от разлива Томи и малых рек, в основном в Ленинском и Кировском районах. И по 15 участкам существует угроза подтопления талыми водами», — сообщил Черноус на заседании комитета горхозяйства Думы.

Для эвакуации населения в Томске есть 59 пунктов временного размещения, которые могут вместить до 8 тыс. человек. Из них 28, по словам Черноуса, созданы для развёртывания именно в случае чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.

По сообщениям агентства URA.RU, движение по региональным и межмуниципальным дорогам Тюменской области ограничат на период паводка. Запрет коснётся большегрузов.