В Подмосковье начался конкурсный отбор на получение субсидий для ЦМИТ

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Конкурсный отбор на получение субсидий для создания и расширения центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) стартовал в Московской области.
В Подмосковье начался конкурсный отбор на получение субсидий для ЦМИТ
  • © Д. Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Мининвест.

Субсидии, которые должны частично компенсировать затраты, связанные с ЦМИТ, могут получить представители малого и среднего бизнеса.

«Максимальный размер субсидии на создание ЦМИТ составит 7 млн рублей, на дооснащение можно будет получить до 3,2 млн. Также действующие ЦМИТ смогут получить субсидию до 1,6 млн рублей на поддержку текущей деятельности», — говорится в материале.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» будет создан в Республике Крым.

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