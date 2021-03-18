В Подмосковье начался конкурсный отбор на получение субсидий для ЦМИТ

Конкурсный отбор на получение субсидий для создания и расширения центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) стартовал в Московской области.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Мининвест.

Субсидии, которые должны частично компенсировать затраты, связанные с ЦМИТ, могут получить представители малого и среднего бизнеса.

«Максимальный размер субсидии на создание ЦМИТ составит 7 млн рублей, на дооснащение можно будет получить до 3,2 млн. Также действующие ЦМИТ смогут получить субсидию до 1,6 млн рублей на поддержку текущей деятельности», — говорится в материале.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» будет создан в Республике Крым.