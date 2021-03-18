Медведев прокомментировал высказывания Байдена о Путине
- РИА Новости
Медведев рассказал, что встречался с Байденом на разных международных мероприятиях.
«Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило», — цитирует РИА Новости зампреда Совбеза России.
Он также вспомнил цитату Зигмунда Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость».
Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».