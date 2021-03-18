Медведев прокомментировал высказывания Байдена о Путине

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о главе российского государства Владимире Путине.

Медведев рассказал, что встречался с Байденом на разных международных мероприятиях.

«Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило», — цитирует РИА Новости зампреда Совбеза России.

Он также вспомнил цитату Зигмунда Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость».

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».