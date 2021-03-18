Захарова пригласила международные организации в Крым

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила международным организациям совершить поездку в Крым для оценки ситуации на полуострове.
Захарова пригласила международные организации в Крым
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Она заявила, что часто источником информации для докладов некоторых организаций о ситуации в Крыму выступают люди, которые никогда не жили на полуострове.

«В очередной раз предлагаем — приезжайте сами, своими глазами посмотрите, насколько далеко то, что вы продвигаете на международных площадках, от реальности», — цитирует Захарову РИА Новости. 

Представитель МИД добавила, что в России понимают, что по этой причине представители этих организаций не хотят ехать в Крым, отметив, что «просто других причин нет». При этом Захарова считает, что в какой-то момент они поймут, что «просто завели себя подобным подходом в тупик».

Ранее сообщалось, что власти Крыма планируют подготовить официальное обращение в ООН из-за водной блокады со стороны Украины. 

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