В Госдуме оценили идею создать ещё одну категорию льготников

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Депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб оценила предложение установить новую льготную категорию — «ликвидаторы пандемии коронавируса».
В Госдуме оценили идею создать ещё одну категорию льготников
  • РИА Новости

«Я думаю, что может быть введено какое-то почётное звание. Недавно президент наградил врачей и соцработников за борьбу с коронавирусом знаками отличия и государственными наградами, которые сами по себе дают соответствующие права на льготы», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её мнению, введение дополнительных мер, наверное, будет неправильным.

Со своей стороны, заместитель главного врача «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами президента России Андрей Степанов в беседе с ОТР сказал, что готов поддержать выделение льгот для тех категорий медработников, которые больше времени провели именно в «красной зоне».

По его словам, с наибольшими рисками столкнулись инфекционисты, реаниматологи, лабораторные служащие, рентгенологи, а также работники скорой помощи и терапевты.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию.

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