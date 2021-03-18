В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.
Общее число заболевших достигло 52 029. Выписаны 49 777 пациентов.
Также стало известно, что в Мурманской области за минувшие сутки выявили 76 случаев коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Всего в области зарегистрировано 48 099 случаев коронавируса. Выписаны 46 614 человек.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.