В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тюменской области выявили 132 случая COVID-19. Выздоровели 129 человек.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 52 029. Выписаны 49 777 пациентов.

Также стало известно, что в Мурманской области за минувшие сутки выявили 76 случаев коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Всего в области зарегистрировано 48 099 случаев коронавируса. Выписаны 46 614 человек.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.