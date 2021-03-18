Эксперт прокомментировал планы структурной реформы ОАК

Главред портала Avia.ru Роман Гусаров прокомментировал создание корпоративного центра самолётостроения вследствие реорганизации внутри Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Своим мнением он поделился в беседе с интернет-газетой «Взгляд».

«Какая-то реорганизация внутри ОАК уже давно назрела. Структура ОАК переразмеренная, неэффективная и её нужно перетряхивать. Наверное, просто потому, что слишком много начальников. Много начальников, много ветвей и мало продукции», — считает Гусаров.

Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), компании «Сухой» и «МиГ» войдут в единый корпоративный центр самолётостроения.