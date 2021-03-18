Эксперт рассказала о влиянии пандемии на фитнес-индустрию

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Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва рассказала о влиянии пандемии на индустрию.
Эксперт рассказала о влиянии пандемии на фитнес-индустрию
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«2020 год показал, что люди, которые обладают хорошим иммунитетом и которые тренировались, гораздо проще и легче переносили локдаун», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, после пандемии серьёзно изменилось потребительское поведение и люди больше не готовы тратить деньги на длительные абонементы.

«Абонементы покупают на маленькие промежутки времени — три месяца, полгода, но не на год вперёд. Клиент теперь хочет соотносить объём услуг, которые он получает, с объёмом денег, которые он потратит», — сказала эксперт.

Ранее фитнес-тренер Станислав Милославский в беседе с Inforeactor рассказал, как привести себя в форму.

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