В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 126 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 40 847 жителей. Выписаны 35 674, из них 113 — за последние сутки.

В стационаре с коронавирусом находятся 1055 пациентов, на дому лечение проходят 1947.

Также стало известно, что в Калининградской области за последние 24 часа выявлено 63 случая заболевания COVID-19, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии заболел 29 561 человек. Выздоровели 27 100, в том числе 59 — за последние сутки.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.