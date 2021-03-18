В Адыгее проверят гидротехнические сооружения для предотвращения наводнений

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в совещании, которое в формате видеоселектора провёл полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Обсуждались вопросы предотвращения и ликвидации ЧС, в том числе вызванных природными пожарами и паводками.
В Адыгее проверят гидротехнические сооружения для предотвращения наводнений
  • © пресс-служба главы Адыгеи

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

По итогам совещания Кумпилов дал ряд поручений.

«Необходимо провести инспекцию всех гидротехнических сооружений в преддверии паводкоопасного сезона. Для нас эффективным инструментом решения поднятых вопросов является реализация республиканской программы «Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС», — сказал он.

По сообщениям агентства URA.RU, движение по региональным и межмуниципальным дорогам Тюменской области ограничат на период паводка. Запрет коснётся большегрузов.

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