В Адыгее проверят гидротехнические сооружения для предотвращения наводнений
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
По итогам совещания Кумпилов дал ряд поручений.
«Необходимо провести инспекцию всех гидротехнических сооружений в преддверии паводкоопасного сезона. Для нас эффективным инструментом решения поднятых вопросов является реализация республиканской программы «Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС», — сказал он.
По сообщениям агентства URA.RU, движение по региональным и межмуниципальным дорогам Тюменской области ограничат на период паводка. Запрет коснётся большегрузов.