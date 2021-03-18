В Госдуме предложили создать центр по сертификации и наблюдению за беспилотными автомобилями

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил создать центр по сертификации и наблюдению за беспилотными автомобилями.
В Госдуме предложили создать центр по сертификации и наблюдению за беспилотными автомобилями
  • РИА Новости

«Общество должно знать об уровне развития технологий, алгоритмах, зашитых в умы машин, количестве нештатных ситуаций на километры пути. В Минтрансе давно пора создать центр по сертификации и наблюдению за беспилотными автомобилями. А реальные данные с дорог докажут обществу безопасность новых технологий», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает депутат, государству нужно наблюдать за беспилотниками. По словам Васильева, производители таких автомобилей должны предоставить властям гарантии безопасности своих разработок перед масштабным внедрением.

Ранее главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин прокомментировал сообщение о том, что в правительстве России утвердили план мероприятий по тестированию и постепенному вводу в эксплуатацию беспилотных транспортных средств.

Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить