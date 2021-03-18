В Госдуме предложили создать центр по сертификации и наблюдению за беспилотными автомобилями

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил создать центр по сертификации и наблюдению за беспилотными автомобилями.

«Общество должно знать об уровне развития технологий, алгоритмах, зашитых в умы машин, количестве нештатных ситуаций на километры пути. В Минтрансе давно пора создать центр по сертификации и наблюдению за беспилотными автомобилями. А реальные данные с дорог докажут обществу безопасность новых технологий», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает депутат, государству нужно наблюдать за беспилотниками. По словам Васильева, производители таких автомобилей должны предоставить властям гарантии безопасности своих разработок перед масштабным внедрением.

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