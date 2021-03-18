В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Удмуртии выявили 86 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в республике зарегистрирован 29 681 заболевший, выздоровели 26 308 человек, в том числе 75 — за последние сутки.

Прививку сделали 41 052 жителя. Второй компонент вакцины получил 23 801 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки проведено 26 317 исследований на коронавирус, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За 17 марта по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 14 318 вызовов.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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