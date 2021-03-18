В Омской области проверяют сообщения об избиении школьника указкой на уроке

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В Омской области проверяют информацию об избиении школьника указкой во время урока.
В Омской области проверяют сообщения об избиении школьника указкой на уроке
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Проводится доследственная проверка по информации, размещённой в социальной сети и в СМИ, о том, что в школе в селе Усть-Заостровка учительница на уроке указкой нанесла побои ученику, а после уроков мальчика избили одноклассники», — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее телеканал «360» сообщал о драке в школе №3 в Невельске (Сахалинская область).

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