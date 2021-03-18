Психолог оценила популярность семейных консультаций в России

Короткая ссылка
Семейный психолог Юлия Овчинникова оценила популярность семейных консультаций в России.
Психолог оценила популярность семейных консультаций в России
  • Pixabay

«В нашей культуре нет традиции обращаться за помощью к психологам, тем более семейным. Думаю, что люди не готовы. По моему опыту, чаще всего обращаются по поводу индивидуальной консультации. Следующие по запросу — приводят детей на исправление», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, только потом приходят пары и крайне редко приходят семьи разрешить конфликт.

Как считает Овчинникова, это традиционное недоверие, нежелание выносить сор из избы.

«У нас не умеют договариваться и соблюдать свои договорённости. Задача медиатора — собрать всех вместе, дать каждому возможность высказаться, научить слышать, помочь договориться и соблюдать договорённости. Это работает», — отметила она.

Ранее заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова в беседе с газетой «Известия» выразила мнение, что в России по-прежнему есть стигматизация обращения за психологической и психиатрической помощью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить