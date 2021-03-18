Психолог оценила популярность семейных консультаций в России

Семейный психолог Юлия Овчинникова оценила популярность семейных консультаций в России.

«В нашей культуре нет традиции обращаться за помощью к психологам, тем более семейным. Думаю, что люди не готовы. По моему опыту, чаще всего обращаются по поводу индивидуальной консультации. Следующие по запросу — приводят детей на исправление», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, только потом приходят пары и крайне редко приходят семьи разрешить конфликт.

Как считает Овчинникова, это традиционное недоверие, нежелание выносить сор из избы.

«У нас не умеют договариваться и соблюдать свои договорённости. Задача медиатора — собрать всех вместе, дать каждому возможность высказаться, научить слышать, помочь договориться и соблюдать договорённости. Это работает», — отметила она.

Ранее заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова в беседе с газетой «Известия» выразила мнение, что в России по-прежнему есть стигматизация обращения за психологической и психиатрической помощью.